Щоразу – загроза повторення Фукусіми, – Міненерго про блекаути на ЗАЕС

На ЗАЕС у ніч на 2 грудня стався повний блекаут. Це – вже восьмий за час окупації ЗАЕС. У Міненерго відреагували на небезпеку, яку створює Росія.

Герман Галущенко наголосив, що щоразу світ – на межі повторення Фукусіми. Дії Росії на ЗАЕС вимагають жорсткішої реакції світу.

Зверніть увагу На Запорізькій АЕС стався черговий блекаут: є загроза радіаційній безпеці

Ключове те, що відбувся черговий – восьмий, блекаут на ЗАЕС. Кожний блекаут це загроза аварії, це ситуація на межі повторення Фукусіми в Україні,

– мовиться у повідомленні.

Якщо станеться аварія, наслідки відчують усі. Розрахунки 2022 року показали, що, зокрема, від радіації можуть постраждати не лише Україна, але й щонайменше Туреччина та Румунія. Цього ж року дослідження демонструють, що радіація піде на Захід України та країни, які з ним межують.

Як відреагував Лубінець

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що блекаут на ЗАЕС створює загрозу для усього світу. Це сталося о 02:31. Тоді під час повітряної тривоги росіяни знеструмили лінію "Запорізька АЕС – Дніпровська". Вона була останньою.

Лубінець звернувся до МАГАТЕ, Генерального секретаря ООН та всієї міжнародної спільноти й закликав вжити невідкладних заходів задля припинення протиправних терористичних дій російської армії.