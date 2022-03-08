Щось на зразок Нюрнберга: у Литві підтримали створення спецтрибуналу над російськими злочинцями

Дайнюс Жалімас – ексочільник конституційного суду Литви – закликав уряд створити спеціальний трибунал для розслідування агресії Росії та Білорусі проти України.

Жалімас підтримав створення спецтрибуналу над російськими злочинцями. Він наголосив, що російській та білоруській агресії необхідно дати реальну оцінку. Дії країн загрожують існуванню міжнародної спільноти.

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За словами Жалімаса, потрібен спеціальний міжнародний трибунал.

Минулого тижня нам довелося не тільки багато розмовляти про цю ідею, але й разом з видатними світовими юристами та політиками підписати міжнародну ініціативу створення спеціального трибуналу за агресію у бік України,

– заявив правозахисник.

Такий інструмент міжнародного правосуддя вже реалізовували у XX столітті. Взимку 1942 року представники 9 держав підписали декларацію, яка заклала підвалини Нюрнберзького трибуналу.

Жалімас наголосив, що трибунал доповнив би юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

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