Щойно буде можливість, – Данілов допускає знищення кримського моста
20 квітня 2022 , 23:08Читать новость на русском
Джерело:Радіо НВ
Олексій Данілов припустив, що збудований Росією міст через Керченську протоку, ймовірно, знищать. За його словами, це може статися "щойно буде можливість".
Саме так секретар Ради національної безпеки й оборони відповів на запитання журналіста, чи Україна може "рубанути по римському мосту". Відповідь він надав у ефірі "Радіо НВ" 20 квітня.
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Якщо б унас була спроможність (знищити кримський міст – 24 канал) ми б уже це зробили. Якщо буде можливість це зробити – обов'язково зробимо,
– зазначив Олексій Данілов.
Що відомо про кримський містКримський міст – це міст через Керченську протоку, який з'єднує Росію з окупованим півостровом. Через нього Кремль перекидає свої війська та техніку на територію Криму, а потім і на південь України.
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