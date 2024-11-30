Польща укріплює свої рубежі: "Східний щит" охопить і кордон з Україною

Масштабний оборонний проєкт Польщі спрямований на посилення безпеки східних рубежів. Укріплення охоплять і кордон з Україною.

Польща вже закінчила будівництво однієї з ділянок оборонної системи "Східний щит", яка зміцнить кордони не лише з Росією та Білоруссю, але й з Україною. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Polske Radio та TVN24.

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Чому Польща укріплює кордони з Україною

Це рішення спрямоване на посилення безпеки вздовж усього східного кордону країни, що стало новим етапом у стратегії зміцнення національної оборони.

Прем’єр-міністр Дональд Туск вже відвідав першу завершену ділянку фортифікаційної системи, яка будується вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Він підкреслив, що мета цього проєкту – створити сучасну та надійну інфраструктуру, яка стане бар’єром для можливих загроз. Особливу увагу він звернув на те, що охорона кордону з Україною буде посилена, хоча й з інших причин, ніж із сусідами на сході.

Наші дії також стосуватимуться захисту кордону з Україною – з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки відчували себе безпечніше по всій довжині східного кордону,

– додав Туск.

Проєкт передбачає створення укріплень, таких як протитанкові рови, бетонні загородження та системи виявлення загроз. Загальна протяжність укріплень становитиме близько 800 кілометрів. За словами Туска, цей проєкт є найбільшим оборонним будівництвом у Європі після 1945 року та "інвестицією в мир", яка вже отримала підтримку від європейських партнерів.

Що відомо про "Східний щит"