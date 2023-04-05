На східному фронті захисники приземлили ворожий Ка-52

Українські воїни знищили ще один російський вертоліт Ка-52. Здобутком захисників похизувалися у Генеральному штабі ЗСУ.

5 квітня українські військові знищили ще один вертоліт окупантів – Ка-52. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ворожа армія втратила аж 292 гелікоптери та 306 літаків.

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Росіяни неабияк пишаються своїм Ка-52

Російські війська неабияк пишаються своїми вертольотами Ка-52 й навіть вигадали до них пафосну назву "Алігатор". Проте наші захисники періодично перетворюють їх на брухт. Особливо "хороший улов" був 24 січня 2023 року, коли всього за пів години було знищено аж 3 таких гелікоптери.

Проте зазвичай їх знищують поодинці, зокрема так і трапилось 5 квітня.

На східному фронті наші воїни знищили російський вертоліт Ка-52. Вистоїмо і переможемо!

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

У Генштабі розповіли про свіжі втрати ворога

Ка-52 – розвідувально-ударний вертоліт "нового покоління" ВПС Росії. Він може вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою.

Окрім гелікоптера Ка-52, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління ворога, 2 склади боєприпасів, 2 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

Загалом авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів.