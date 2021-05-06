У Східному Єрусалимі тривають протести і сутички через виселення палестинців

У Східному Єрусалимі в районі Шейх-Джарра тривають сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією. Зіткнення виникло через судове слухання щодо землі, на якій побудовані палестинські будинки.

Суд Ізраїля вирішить, чи виселятимуть палестинські родини з їхніх будинків. Конфлікт виник через те, що будинки палестинців нібито були побудовані на землі, що належала єврейським об'єднанням, до створення Ізраїлю.

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Сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією

Палестинці повідомляють, що це виселення буде руйнуванням їхнього життя, адже люди десятиліттями живуть в цьому районі.

Район Шейх-Джаррах розташований недалеко від Старого міста Єрусалима і знаменитих Дамаських воріт. У цьому районі розміщені безліч палестинських будинків, готелів, ресторанів і консульств.

Суперечки між людьми тривають кілька днів. Спровокувала сутички загроза примусового виселення десятків палестинських родин з їхніх будинків. Станом на 4 травня, видання повідомило про те, що 10 людей постраждали, 3 палестинців заарештували. Ізраїльська поліція розповіла, що прибула після акції протесту, в якій взяли участь десятки людей, що нібито порушили мир.

Що відомо про ізраїльсько-палестинський конфлікт