У Східному Єрусалимі тривають протести і сутички через виселення палестинців

У Східному Єрусалимі в районі Шейх-Джарра тривають сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією. Зіткнення виникло через судове слухання щодо землі, на якій побудовані палестинські будинки.
Джерело:The Times of Israel
Суд Ізраїля вирішить, чи виселятимуть палестинські родини з їхніх будинків. Конфлікт виник через те, що будинки палестинців нібито були побудовані на землі, що належала єврейським об'єднанням, до створення Ізраїлю.
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Сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією
Палестинці повідомляють, що це виселення буде руйнуванням їхнього життя, адже люди десятиліттями живуть в цьому районі.
Район Шейх-Джаррах розташований недалеко від Старого міста Єрусалима і знаменитих Дамаських воріт. У цьому районі розміщені безліч палестинських будинків, готелів, ресторанів і консульств.
Суперечки між людьми тривають кілька днів. Спровокувала сутички загроза примусового виселення десятків палестинських родин з їхніх будинків. Станом на 4 травня, видання повідомило про те, що 10 людей постраждали, 3 палестинців заарештували. Ізраїльська поліція розповіла, що прибула після акції протесту, в якій взяли участь десятки людей, що нібито порушили мир.
Що відомо про ізраїльсько-палестинський конфлікт
- Статус Єрусалима – одне з найскладніших питань ізраїльсько-палестинського конфлікту. Міжнародна спільнота вважає, що переговори між собою мають вести дві сторони.
- Після проголошення держави Ізраїль у 1948 році, Східний Єрусалим потрапив під контроль Йорданії.
- Ізраїль захопив Східний Єрусалим разом із Західним берегом і сектором Газа під час війни на Близькому Сході 1967 року. З того часу країна розглядає все місто як свою столицю.
- Однак захоплення Східного Єрусалима не визнали на міжнародному рівні.