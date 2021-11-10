Східну Азію накрила серія потужних землетрусів: які країни їх відчули

Східну частину Азії сколихнули сильні землетруси. Підземні поштовхи відчули біля узбережжя японського острова Міяко, а також поблизу Індонезії.

Обидва землетруси сталися у середу, 10 листопада. На щастя, вони не були надто руйнівними. Втім, полоскотали нерви місцевих мешканцям.

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Японія – магнітуда 6,6

Згідно з інформацією Геологічної служби США, магнітуда землетрусу поблизу Міяко сягала 6,6. Японське метеорологічне агентство повідомило, що землетрус стався 10 листопада о 00:45 за місцевим часом. Найбільше його відчували, ймовірно, у префектурі Окінава. Епіцентр підземних поштовхів був за 184 кілометри від 34-тисячного міста Хірара. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів. Про жертв чи постраждалих наразі нічого невідомо.

Індонезія – магнітуда 6,0

У той же ж день, 10 листопада, землетрус застав й мешканців Індонезії. Його магнітуда була дещо меншою – 6 за шкалою Ріхтера, зазначили в Європейсько-середземноморському сейсмологічному центрі. Там пояснили, що епіцентр підземних поштовхів був за 186 кілометрів на міста Набіре з населенням у понад 43 тисячі осіб. Осередок залягав на глибині 5 кілометрів. Про постраждалих чи руйнування також не повідомляли.

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