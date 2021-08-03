Шишов викривав співробітників білоруського КДБ в Україні, – NEXTA

У Києві знайшли повішеним білоруського активіста Віталія Шишова. За даними ЗМІ, він займався збором інформації про КДБшників, які працюють в Україні.

Для збору даних про чекістів, які працюють за межами Білорусі, Шишов створив телеграм-канал "Тихари на экспорт". Перший допис там з'явився у червні 2021 року.

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У ньому мовилося про те, що режим Лукашенка стає все більш терористичним, тому навіть перебуваючи за кордоном, потрібно "тримати вуха гостро". Мовляв, підозрілі люди, схожі на білоруських чекістів, вже відзначилися на акціях діаспори у Києві.

10 червня там з'явилися ще 2 публікації. Одна – п ро провокацію біля білоруського посольства в українській столиці, інша – з проханням ідентифікувати працівника цієї установи. Після цього дописів більше не було.

Інформацію оприлюдини у телеграмі NEXTA

Про те, що Шишов збирав інформацію про білоруські спецслужби за кордоном, написали в опозиційному телеграм-каналі NEXTA. У травні його засновника Романа Протасевича затримали у Мінську. Для цього режим Лукашенка посадив літак Ryanair, який прямував з Афін до Вілюнюса. Через це спалахнув міжнародний скандал, наслідком якого стала авіаційна ізоляція Білорусі.

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