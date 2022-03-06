Шість людей досі перебувають під завалами внаслідок атаки на аеропорт у Вінниці

Шестеро людей досі під завалами адмінбудівлі, що зруйнувалася внаслідок ракетного удару по вінницькому аеропорту.

Попередньо, одна людина загинула. Про це 6 березня під час брифінгу розповів мер Вінниці Сергій Моргунов.

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Це працівники аеропорту. Їхній стан наразі невідомий.

Зовсім молоді хлопці. Хто наразі перебуває під завалами:

Секретний Микола – 1960 року народження;

Кравчук Олександр – 1971 року народження;

Мельничук Олександр – 1991 року народження;

Кондратьєв Олександр – 1991 року народження;

Хижук Олексій – 1996 року народження;

Дращ Олександр – 1975 року народження.

7 березня обіцяють надати більш точну інформацію.

Моргунов зауважив, що раніше Вінничани нехтували сигналом повітряної тривоги. Він сподівається, що тепер містяни серйозно ставитимуться до сирен та йтимуть в укриття.

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