Шість людей досі перебувають під завалами внаслідок атаки на аеропорт у Вінниці
6 березня 2022 , 20:22Читать новость на русском
Шестеро людей досі під завалами адмінбудівлі, що зруйнувалася внаслідок ракетного удару по вінницькому аеропорту.
Попередньо, одна людина загинула. Про це 6 березня під час брифінгу розповів мер Вінниці Сергій Моргунов.
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Це працівники аеропорту. Їхній стан наразі невідомий.
Зовсім молоді хлопці. Хто наразі перебуває під завалами:
- Секретний Микола – 1960 року народження;
- Кравчук Олександр – 1971 року народження;
- Мельничук Олександр – 1991 року народження;
- Кондратьєв Олександр – 1991 року народження;
- Хижук Олексій – 1996 року народження;
- Дращ Олександр – 1975 року народження.
7 березня обіцяють надати більш точну інформацію.
Моргунов зауважив, що раніше Вінничани нехтували сигналом повітряної тривоги. Він сподівається, що тепер містяни серйозно ставитимуться до сирен та йтимуть в укриття.
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