Шість російських військовополонених вже отримали терміни від 8 до 15 років

Служба безпеки України шукає російських військових, які скоюють злочини на українських територіях. Зокрема, вдається ідентифікувати рашистів, які вбивали на території Бучанського району Київщини.

Про це 11 травня повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. Він зазначив, що ще 6 полонених засудили на термін від 8 до 15 років ув'язнення.

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Зокрема, на Київщині спецслужби у співпраці з Офісом Генпрокурора знайшли ще трьох військових збройних сил Росії. Ці окупанти причетних до звірств у Бучанському районі.

Вони вбивали й катували місцевих мешканців, проводили допити, незаконно захоплювали приватні помешкання та мародерили. Наразі розв'язують питання про оголошення їх у міжнародний розшук,

– сказав Дехтяренко.

Затримання бойовиків

Також на Луганщині та Вінниччині за матеріалами СБУ засудили шістьох чоловіків, які входили до незаконних збройних формувань російських окупаційних військ. Вони потрапили в полон у лютому та березні під час бойових дій.

"Зокрема, двоє мешканців тимчасово окупованого Довжанська пішли на службу до так званої народної міліції однієї з псевдореспублік. Воювали проти України як оператор-навідник та водій-механік. У полон потрапили поблизу Щастя та Кремінної", – сказав речник.

Дехтяренко зазначив, що інший бойовик з 2015 року воював у розвідувальному підрозділі та групі безпілотного літального апарату. Окупант потрапив у полон під час бою на Кремінському напрямку. Ще троє хотіли прорвати оборону на Миколаївському напрямку.

Речник повідомив, що трьох бойовиків засудили до 15 років в'язниці, двоє – по 10, ще один – 8 років.

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Схрони зі зброєю

На Чернігівщині та Київщині СБУ знайшла 2 схрони. Там була велика кількість набоїв та боєприпасів. Зокрема, на території одного з населених пунктів Чернігівського району знайшли такі речі:

понад 500 снарядів;

30 міліметрів для автоматичної гармати БМП-2.

Дехтяренко розповів, що боєприпаси ретельно заховали російські окупаційні війська. Їх хотіли використати у разі повторного вторгнення.

Інший схрон знайшли у квартирі мешканця Київської області. Правоохоронці знайшли таке озброєння:

ручні протитанкові гранатомети;

автомати АК-47;

пускові механізми до РПГ-7;

майже 30 тисяч набоїв різного калібру.

"Наразі з чоловіком працюють слідчі й встановлюють всі обставини протиправної діяльності", – додав речник.

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