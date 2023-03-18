Коли Верховна Рада розгляне відставку Шкарлета, Рябікіна та Федорова

19:37

18 березня міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, голова Мінстратегпрому Павло Рябікін та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написали заяви на відставку із займаних посад. Їх уже зареєстрували у Верховній Раді.