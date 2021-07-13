Піду разом зі своїм міністром, – Шкіряк зібрався у відставку слідом за Аваковим
Джерело:фейсбук Зоряна Шкіряка
Очільник МВС Арсен Аваков 13 липня неочікувано написав заяву про відставку. Підтримав такий крок його заступник Зорян Шкіряк. Він також заявив про бажання піти.
Як зауважив Шкіряк, він понад 7 років перебуває в команді МВС. Ба більше, майже 10 років – поряд із Арсеном Аваковим.
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Заступник очільника МВС подякував своєму міністру за цей час. За його словами, це були дуже буремні, на жаль, трагічні, але й героїчні часи.
Всьому свій час і цей час настав. Безумовно, я піду разом зі своїм міністром. Піду з гордо піднятою головою, ні перед ким не опускаючи очі,
– наголосив Шкіряк.
Попри таку заяву, заступника очільника МВС додав, що життя триває.
"Слава Україні! Смерть ворогам!" – підсумував він.
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Відставка Арсена Авакова: коротко про головне
- Аваков очолив МВС 22 лютого 2014 року. До сьогодні він побував не лише у командах 4 прем’єрів, а і під керівництвом 2 президентів.
- 13 липня Аваков подав заяву про звільнення. Спершу про це повідомила низка ЗМІ, а потім МВС оприлюднило й сам документ.
- За словами нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук, заяву про відставку Авакова міг запропонувати написати особисто президент України Володимир Зеленський.
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