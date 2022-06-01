Шкода, що тільки поранений, – у МВС підтвердили поранення ватажка бойовиків Пушиліна

Ватажок донецьких бойовиків нарешті отримав по заслугах, хоч і не сповна. З'явилась інформація про його поранення.

Дениса Пушиліна поранили в Лимані на Донбасі. Це підтвердив радник глави Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів.

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Підтверджую, що в Лимані був поранений Пушилін. Шкода, що тільки поранений,

– каже Андрусів.

Також радник очільника МВС розповів, з яких причин це могло статись.

Не вдалось призначити нового "мера"

Андрусів раніше писав про поранення й попереджав, що ця інформація потребує уточнення. Нібито Денис Пушилін приїжджав до Лимана призначати псевдомера.

Наша розвідка про це дізналася. Тепер ясно, що ватажок бойовиків став "трьохсотим". Також вдалось ліквідувати 72 кадирівці, близько десятка техніки підбиті. Також нібито є знищений хтось із верхівки Росії.

Бойовики не зізнаються

У ватажка бойовиків вже поспішили спростувати те, що він поранений. Навіть виклали відео, на якому він з одним із високих російських чиновників. До них підходять російські пропагандисти і спеціально запитують про поранення. Буцімто як доказ того, що це не відповідає дійсності.

Але те, як ворожа пропаганда монтує відео та сюжети, які їм треба, знають всі. Тому свіжість та достовірність цього відео може бути сумнівною.

Що відбувається у Лимані

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповідав, що місто Лиман здебільшого перебуває під контролем військових Росії. Нашим воїнам же на Лиманському напрямку вдалося зайняти та укріпити нові позиції. Ситуація там залишається складною. Але Збройні Сили України рано чи пізно звільнять кожне українське місто та село. Найбільш гарячі точки зараз саме на Донбасі. Адже Росія хоче вийти на географічні кордони Донецької та Луганської областей. Так мріють оголосити хоч якусь "перемогу".

При цьому Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв, що російські окупанти вивели частину свого особового складу з населеного пункту Лиман, що у Донецькій області. А заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростовувала заяву росіян про те, що вони окупували Лиман. На 28 травня у місті тривали бої.

У Міноборони за інформацією на 1 червня розповідали, що російські окупанти за підтримки вертольотів ведуть наступ у напрямку Лиман – Старий Караван. Але Збройні Сили України відбивають ворожі атаки. Також Росія завдає інтенсивних повітряних ударів штурмовою та армійською авіацією поблизу Комишувахи, Берестового та селища Ниркове.

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