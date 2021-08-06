Школа в Краматорську матиме ім'я 16-річного Степана Чубенка, якого закатували бойовики

Краматорській школі №12 присвоїли ім'я Народного Героя України Степана Чубенка. У 2014 році хлопця жорстоко вбили проросійські бойовики.

Відповідне рішення про вшанування пам'яті Степана Чубенка прийняли 5 серпня на позачерговій сесії Краматорської міської ради.

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Школа в Краматорську матиме ім'я Степана Чубенка

Депутати прийняли рішення про перейменування загальноосвітньої школи I – III ступенів № 12 на Краматорський заклад загальної середньої освіти №12 імені Степана Чубенка,

– йдеться у повідомленні.

Ініціювали це рішення і школярі, і педагогічний колектив закладу, і депутати міськради, і загалом громадськість Краматорська.

Виконувачка обов'язків начальника міськуправління освіти міста Олена Дрига розповіла "Укрінформу", що мама Степана продовжує працювати в цій школі вчителем російської мови та літератури. Тому це рішення депутатів для неї, як і для всіх працівників та учнів школи, є дуже важливим та цінним.

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