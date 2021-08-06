Школа в Краматорську матиме ім'я 16-річного Степана Чубенка, якого закатували бойовики
Джерело:"Вчасно"
Краматорській школі №12 присвоїли ім'я Народного Героя України Степана Чубенка. У 2014 році хлопця жорстоко вбили проросійські бойовики.
Відповідне рішення про вшанування пам'яті Степана Чубенка прийняли 5 серпня на позачерговій сесії Краматорської міської ради.
Дізнайтеся більше Вибили зуби та вбили пострілом в голову: 7 років трагічного вбивства Степана Чубенка
Школа в Краматорську матиме ім'я Степана Чубенка
Депутати прийняли рішення про перейменування загальноосвітньої школи I – III ступенів № 12 на Краматорський заклад загальної середньої освіти №12 імені Степана Чубенка,
– йдеться у повідомленні.
Ініціювали це рішення і школярі, і педагогічний колектив закладу, і депутати міськради, і загалом громадськість Краматорська.
Виконувачка обов'язків начальника міськуправління освіти міста Олена Дрига розповіла "Укрінформу", що мама Степана продовжує працювати в цій школі вчителем російської мови та літератури. Тому це рішення депутатів для неї, як і для всіх працівників та учнів школи, є дуже важливим та цінним.
Бойовики вбили 16-річного Степана Чубенка: що відомо
- Хлопець мріяв стати професійним футболістом, був воротарем футбольного клубу "Авангард" (Краматорськ).
- У 2014 році разом з друзями брав участь у мітингах на підтримку цілісності України. Хлопці носили воду, продукти, засоби гігієни українським військовим, які прибули в місто.
- Степан допомагав спускатися в сховище літнім людям під час ворожих обстрілів, носив їм воду. Він зняв з міської площі прапор так званої "ДНР", ризикуючи власним життям.
- У червні 2014 року бойовики з батальйону "Керч" затримали його у Донецьку. Це могло статися через синьо-жовту стрічку на рюкзаку.
- За інформацією розслідування, російські найманці застосовували до хлопця тортури, а тоді розстріляли за його проукраїнську позицію.
- Степана Чубенка посмертно нагородили орденом "Народний Герой України" й орденом "За мужність" III ступеня.
- Правоохоронці встановили імена вбивць підлітка – це бойовики Вадим Погодін, Юрій Москальов і Максим Сухомлинов. Восени 2018 року український суд заочно засудив усіх 3 до довічного ув'язнення. Злочинці переховуються у Росії.