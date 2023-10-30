Школярів у Львові вчитимуть стрілецької майстерності: мер пояснив, чому це важливо

У львівських школах впроваджують нові методи викладання предмета “Захист України”. Учнів 10 – 11 класів навчатимуть військової справи, зокрема стрілецької майстерності.

В ефірі 24 Каналу міський голова Львова Андрій Садовий пояснив, навіщо навчати школярів володіти зброєю.

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Вміти володіти зброєю має кожен

Українці пишаються тим, що мають Національну скаутську організацію "Пласт", але 110 років тому ця організація засновувалася як мілітарна структура. У ті часи дітей вчили готуватися до нових викликів. У радянську добу також був обов'язковий військовий вишкіл. Однак коли Україна стала незалежною, то всі чомусь розслабилися й вирішили переформатовувати це.

Пласт Українська неполітична та позаконфесійна скаутська організація. Метою Пласту є сприяння всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української молоді.



Організація була створена у 1911 році, невдовзі після заснування скаутського руху Робертом Бейден-Пауелом в 1907 році, а вже 12 квітня 1912 року у Львові пластуни склали першу присягу. Серед засновників організації були Олександр Тисовський, Петро Франко (син Івана Франка) та Іван Чмола.

Сьогодні ми реалісти. Росія була, є і буде завжди ворогом. Росіяни відчувають атмосферу в нашій державі,

– сказав Садовий.

На думку міського голови Львова, нині у нашій країні кожен має вміти володіти зброєю. Так само як це є у Фінляндії, яка є сусідом з Росією, Швейцарії, Ізраїль тощо.

Українці мусять пройти цю дорогу, тому з листопада 2023 року ми починаємо по класах, школах, районах і буде у Львові загальноміський конкурс стрільби з різних видів зброї. Будуть переможці, нагороди. Ми для цього вибудовуємо відповідну інфраструктуру. Зараз тири в пріоритеті. Багато робимо й багато вже зроблено,

– додав Садовий.

Він зауважив, що ще до початку осінніх канікул у багатьох школах Львова проходили уроки, на яких дітей вчили складати та користуватися дронами. Якщо українців все це знатимуть, то внутрішньо будуть в 100 разів сильніші.

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В Україні школярів навчатимуть керувати дронами

Нещодавно Міністерство освіти та науки України повідомило про зміни у програмі предмета "Захист України". Українських школярів навчатимуть керувати дронами. Такі нововведення в школах пов'язані насамперед з війною.

Декілька шкіл вже отримали FPV дрони, а вчителі пройшли дводенний курс від військового інструктора та навчились основ володіння цією технікою.