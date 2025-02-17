У школі Києва діти зіграли сценку побиття військового ТЦК: у ЗСУ відреагували на ганебне відео

Кричущий випадок стався у столичній школі №309. Там учні зіграли сценку, в якій висміяли співробітників ТЦК.

Про інцидент, не приховуючи обурення, розповів начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у дописі в Facebook. Військовий також опублікував те саме ганебне відео, передає 24 Канал.

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"Всім нам – величезна жирна двійка"

Вже незабаром буде третя річниця з моменту початку повномасштабного вторгнення. Тим часом у столичній школі діти поставили виставу із побиттям військового ТЦК.

На кадрах можна побачити, як хлопець у військовій формі з написом "ТЦК" виходить на сцену. Інший завдає йому умовного удару, після чого "військовий" падає. Це супроводжується гучним реготом залу.

За словами Саранцев, цей випадок – "симптом серйозної проблеми". Він наголосив на "кризі розуміння, хто ворог і хто захисник".

Військовий висловлює подив, як сталося, що мобілізація, яка потрібна для виживання країни, раптом стала предметом висміювання на рівні шкільних заходів. Він звинувачує дорослих, які поширюють наратив про "злочинний ТЦК".

Війна не прощає помилок, і однією з найбільших є підміна понять. І якщо в головах українських дітей український військовий — ворог, а "втащити" йому – прояв героїзму, то всім нам – величезна жирна "двійка". Але війна "двійок" не ставить,

– підсумував Саранцев.

У столичній школі діти зіграли сценку з побиттям військового: дивіться відео

У Дарницькій районній держадміністрації відреагували на інцидент у школі номер 309. Там створили комісію для розслідування випадку, після чого йому буде надана відповідна оцінка.

Нещодавно у мережі поширили повідомлення, що в одній зі шкіл Києва діти гралися у "ТЦК" і мало не покалічилися. Поліція назвала це вкидом.