У Словаччині школяр не потис руку президенту своєї країни: до чого тут Україна

У понеділок, вранці 13 січня, у президентському палаці Словаччини старшокласники отримували нагороди від міністра освіти Томаша Друкера. Опісля один юнак відмовився тиснути руку президентові своєї країни.

На грудях у нього була прикріплена стрічка в кольорах українського прапора. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на словацьке видання Dennik N.

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Що відомо про інцидент

Симон Оманік здобув бронзову медаль на центральноєвропейській математичній олімпіаді в Угорщині минулого року.

Коли міністр запропонував Оманіку потиснути руку словацькому президенту Петеру Пеллегріні, школяр відмовився, хоча президент вже простягнув долоню. Після цього хлопець та посадовці все ж зробили спільне фото.

Школяр не потис руку словацькому президенту: дивитися відео

Призер олімпіади вже пояснив свій вчинок. Він звинуватив президента Словаччини у перемозі на виборах шляхом "обману та брехні", зокрема через маніпуляції на темі війни в Україні.

На додаток до одвічних популістських обіцянок про дешеву їжу й дешевий газ, які популісти повторюють на кожних виборах, він (Пеллегріні – 24 Канал) також звинуватив свого опонента в тому, що той відправив би нас на війну в Україну,

– каже Оманік.

Школяр вважає це спробою вплинути на людський інстинкт страху, а в деяких частинах словацького суспільства — навіть на антиукраїнські настрої. Зрештою, юнак назвав Пеллегріні "шахраєм і брехуном".

Нагадаємо, напередодні словацький президент відмовився від поїздки до України. Він заявив, що український уряд та президент спричинили фундаментальну загрозу енергетичній безпеці його країни, відмовившись від транзиту газу до Словаччини. Також Пеллегріні закликав "не ображатися" на нього.