Школяру з Тернопільщини пропонували підпалювати держустанови: він пішов до поліції

У Тернопільській області школяр отримав пропозицію від спецслужб Росії підпалити критично важливі об'єкти та державні установи. Хлопчик не пішов на співпрацю з ворогом і звернувся до поліції.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Тернопільської обласної прокуратури.

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Росіяни хотіли залучити школяра до диверсії

На Тернопільщині учень шостого класу звернувся до інспектора сектору освітніх офіцерів Кременецького районного відділу поліції та повідомив, що йому надійшло дивне повідомлення. Невідомий контакт написав дитині в телеграмі та пропонував підробіток шляхом підпалу об’єктів критичної інфраструктури та правоохоронних будівель.

У повідомленні був відеозапис, у якому агенти Росії показали способи заробітку та посилання на телеграм-канал для реєстрації.

Однак школяр не погодився на злочин за гроші. Ворогові не вдалося завербувати дитину.

Пам’ятаючи профілактичні розмови, які у школі з ними неодноразово проводили і поліцейські, і вчителі, хлопчик повідомив про цей факт. Правоохоронці поспілкувалися зі свідомим школярем та подякували за його позицію. Такий вчинок – це свідчення, що діти можуть бути проінформованими про виклики часу та відповідальними,

– написали в прокуратурі області.

Правоохоронці нагадують, що необхідно запобігати загрозам для дітей в умовах воєнного стану. Адже фіксуються непоодинокі випадки вербування неповнолітніх до диверсійної діяльності з боку російських спецслужб.

Триває спільна робота прокуратури та поліції щодо профілактичної роботи серед дітей.

Нагадаємо, нещодавно "на гарячому" затримали 16-річного підлітка у Житомирі. Він планував скоїти теракт за завданням російських спецслужб, підклавши вибухівку на Алеї Слави Героїв. Хлопця завербували через інтернет, він самостійно виготовив вибухівку за інструкціями та підготував її до підриву.