Скандал у школі Львова: 10 учнів співали у туалеті пісні репера Моргенштерна

28 травня у телеграм-каналах почало ширитися відео, на якому 10 школярів співають російські пісні з ненормативною лексикою у туалеті навчального закладу та знімають свій виступ на телефон. Виявилося, цей інцидент стався у львівському ліцеї №93.

Директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк відреагував на скандал. Він наголосив, що разом із керівництвом школи з'ясовує обставини інциденту. Також він зауважив, що подібні ситуації, на жаль, трапляються і в інших містах і школах, передає 24 Канал.

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Що відомо

Як розповіла Суспільному речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Ем, батьків "співаків" викликали до навчального закладу, де на них інспектори склали протоколи за невиконання обов'язків щодо виховання своїх дітей.

Випадок прокоментував колишній депутат ЛМР та військовий Ігор Шолтис. Він свого часу навчався у 93 школі. Він пригадав, що там також вчилися Тарас Сивенький, Андрій Рибак, Юрій Руф та Роман Потішка. Усі вони загинули за Україну.

"Уклінна дяка" поціновувачам такого контенту. Ваші прослуховування придбали зброю, якою вбили усіх моїх друзів,

– написав Шолтис.

Ганьба у 93 ліцеї: дивіться відео

Довідка: Репер Моргенштерн відомий своїми скандальними висловлюваннями, зокрема щодо трауру в Одесі. Він залишається у "чорному списку" Мінкульту України через пропаганду насильства. За поданням СБУ міністерство культури включило Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.