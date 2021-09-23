Шкуродерів із Запоріжжя відправили у в'язницю за катування тварин
Джерело:Запорізька обласна прокуратура
На Запоріжжі засудили чоловіка та жінку, які знущалися з тварин та поширювали відеопродукцію порнографічного характеру. Такою діяльністю вони займалися впродовж 2 років.
У чому звинуватили пару
Судове рішення схвалили щодо 25-річної жінки та її 52-річного співмешканця. Вони створювали порнографічні фото та відео і поширювали їх в інтернеті.
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Найбільшого розголосу дії обвинуваченої набули після того, як вона зняла на відео та виклала у соцмережах жорстоке знущання з кота, унаслідок якого тварина померла,
– розповіли у прокуратурі.
Вироком суду першої інстанції:
- жінку засудили до 5 років та 6 місяців позбавлення волі,
- чоловіку суд призначив 4 роки позбавлення волі, встановивши йому іспитовий строк 3 роки.
Прокуратура оскаржила рішення суду
Прокурор у цій справі не погодився з умовним терміном чоловіку. Він вважав таке покарання надто м'яким та подав апеляційну скаргу. Суд врахував доводи прокурора та ухвалив новий вирок.
Згідно з ним, чоловіка засудили до реального терміну покарання – 3 роки позбавлення волі. Вирок жінки залишили без змін.