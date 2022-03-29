ЗСУ звільнили Миколаївську область від російських окупантів та почали звільнення Херсонської. Втім, повернення самого Херсона буде доволі складним завданням.

Радник Офісу Президента Олексій Арестович підтвердив інформацію, що ЗСУ вигнали російських окупантів з Миколаївської області та почали очищення Херсонської.

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Звільнення Херсона

Також треба розуміти, що звільнити від окупантів Херсон буде дуже складно.

Перейти Дніпро угрупуванням, яке буде здатне звільнити Херсон – дуже важка робота. Зважаючи на те, що шлях для російської авіації від Криму дуже короткий, це все буде під постійною загрозою повітряних ударів,

– пояснив Арестович.

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