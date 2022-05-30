Шляхи розблокування портів і необхідність миру, – Зеленський розкрив деталі розмови з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Вони обговорили розблокування українських портів та встановлення миру.

Розмова Зеленського з Ердоганом

Володимир Зеленський зазначив, що продовжив діалог з Президентом Туреччини. За його словами вони обговорили продовольчу безпеку та інших питання.

Читайте також: Ердоган веде свою гру, – Фейгін про пропозицію провести перемовини із Зеленським та Путіним

Обговорили створені агресором загрози продовольчій безпеці, шляхи розблокування українських портів та взаємодію в безпековій сфері. Були одностайні щодо необхідності відновлення миру. Цінуємо сприяння Туреччини у цьому процесі,

– написав Зеленський.

А турецька агенція Анадолу передає, що президенти також обговорили створення Моніторингового центру в Стамбулі. Ердоган заявив, що Туреччина позитивно ставиться до приєднання до діяльності Моніторингового центру, який хочуть створити за участю України, РФ та ООН.

Також Ердоган додав, що Туреччина надає особливого значення проєкту створення безпечного коридору для експорту сільськогосподарської продукції з України морським шляхом.

Ердоган поговорив і з Путіним

Президент Туреччини також сьогодні, 30 травня, провів телефону розмову з російським президентом Путіним. Під час неї Ердоган запропонував Путіну зустріч делегацій РФ, України та ООН у Стамбулі.

"Під час розмови президент Туреччини заявив, що існує потреба в кроках для мінімізації негативних наслідків війни та зміцнення довіри шляхом якнайшвидшого створення умов для миру між Росією та Україною", – повідомили в адміністрації турецького президента.

Перемовини між Україною та Росією

Туреччина майже з самого початку повномасштабної війни Росії проти України намагалася стати посередником в мирних переговорах. Експерти зазначають, що таким чином Ердоган хоче збільшити свій вплив на світовій арені. У березні в Стамбулі відбулася зустріч глав МЗС України та Росії. Однак ніяких позитивних результатів зустріч не принесла.

Пізніше у Туреччині зустрілися українська та російська делегації. Україна передала Росії свої пропозиції закінчення війни, однак у Кремлі так і не відповіли на них.

Нині мирні переговори між Україною та Росією не проводять. В Офісі Президента наголошують, що після зустрічі у Стамбулі ніякого просування у переговорах не відбулося. За їхніми словами Росія не готова до переговорів, а тільки вдається до шантажу, тому зараз вони не можуть бути конструктивними.

До речі – Китай відкрито не підтримує Росію: дивіться відео