На шляху до дефолту: у РНБО підрахували нові санкції проти Росії

16 березня 2022 , 08:41
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Джерело:

Центр протидії дезінформації

Світові бренди продовжують виходити з ринку Росії. Лише за ніч 16 березня таке рішення схвалили 4 великі компанії.

Росія поступово опиняється в економічній ізоляції. Це – її ціна за напад на Україну.

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Росія опиняється в економічній ізоляції не лише через бойкотування агресора світовими брендами, а й через відмову світу від російської нафти та газу, – наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Які компанії вийшли з російського ринку за 1 ніч

  • одна з найбільших юридичних компаній світу зі США Baker McKenzie;
  • норвезька енергетична компанія Equinor вирішила повністю відмовитися від торгівлі російською нафтою;
  • французька Michelin Group, яка виробляє шини, призупиняє промислову діяльність у Росії та експорт до держави-агресора;
  • німецька транснаціональна фармацевтична компанія Bayer призупиняє рекламу та інвестиції в державі-агресорці, проте поки що продовжує постачати ліки та дитячу продукцію.

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Автор: Софія Мінджоса