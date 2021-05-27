Шмигаль доручив Мінінфраструктури прискорити створення національної авіакомпанії

Денис Шмигаль заявив, що у 2021 році в Україні розпочалося активне будівництво аеропортів. Тому важливо пришвидшити процес створення національної авіакомпанії.
Деталі від Шмигаля
У межах програми "Велике будівництво" в Україні відбувається будівництво та реконструкція 6 аеропортів. Про це прем'єр-міністр заявив 27 травня під час робочої поїздки у Дніпропетровську область.
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Шмигаль розповів, що на аеропорт у Дніпрі держава на 2021 рік виділила майже 1,5 мільярда гривень. Тендер вже провели, тому найближчими місяцями має активізуватися робота з будівництва злітно-посадкової смуги. Так, аеропорт планують будувати впродовж наступних двох років.
Для чого Україні нацавіакомпанія
- Для розвитку авіабудування,
- здешевлення квитків на внутрішні рейси.
Прем'єр також наголосив, що внутрішній авіаперевізник має закуповувати українські літаки, однак ведуться перемовини й про закупівлю літаків міжнародних виробників. Мовиться про 3 найбільші світові компанії.
Розвиток української національної авіакомпанії має сприяти й розвитку авіабудівництва в Україні. Держава вперше за 30 років почала активно замовляти літаки в наших заводів,
– заявив Шмигаль.
Він додав, що вже підписані контракти про постачання 3 літаків серії Ан для Збройних сил, а також 2 літаків Ан для Міністерства внутрішніх справ.
За словами Шмигаля, новий міністр інфраструктури Олександр Кубраков отримав завдання прискорити процес перемовин для створення нацавіаперевізника. Найближчим часом мають схвалити відповідні меморандуми.