Шмигаль хоче розслідувати масову видачу дозволів на приєднання до енергомережі

Денис Шмигаль ініціює створення робочої групи при Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища, метою якої буде розгляд щодо видачі "Укренерго" великої кількості дозволів на приєднання до енергомереж. Такі дії, за словами прем’єра, стали однією з причин кризи на енергоринку.

Про це очільник Кабміну заявив під час засідання Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, пише 24 канал.

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Готовий створити при міністерстві робочу групу, яка розбереться, як видавалася необмежена кількість дозволів на приєднання до енергосистеми, що призвело до таких перекосів, коли ми змушені входити в складні переговори і коли супердорога зелена енергетика витісняє дешеву атомну,

– зазначив він.

При цьому Шмигаль додав, що підтримує розвиток відновлюваної енергетики, але її ціна повинна знижуватися.

"Зелена енергетика – це дуже добре, і ми до неї прийдемо, але вона повинна бути дешевою", – сказав прем'єр-міністр.

Також він повідомив, що "Укренерго" доручать підготувати детальний звіт про стан справ щодо інтеграції в ENTSO-E.

Що таке ENTSO-E? Європейська мережа системних операторів передачі електроенергії. Наразі її учасниками є 43 системних оператори з 36 країн.