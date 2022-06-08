Шмигаль назвав успішною посівну кампанію в Україні та розповів про нові виклики

Україна цьогоріч зіштовхнулась з новими важкими викликами у всіх галузях. Очевидно, що причиною цього стала війна.

Про посівну кампанію та інші виклики розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, посівну кампанію виконали успішно в нових реаліях.

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За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, засіяно 75% від минулорічних площ. У межах програми пільгових кредитів "5 – 7 – 9" для підтримки сільськогосподарських товаровиробників банки видали 38,5 мільярдів гривень. З них – 24 мільярди за програмою державних портфельних гарантій,

– сказав Шмигаль.

За його словами, зараз вже почали підготовку до збору врожаю.

Нові виклики перед аграріями

Шмигаль запевнив, що Кабмін розуміє всі складнощі, з якими зараз зіштовхуються аграрії.

Перше серед них – це необхідність вивезти врожай. Тому Мінінфраструктури вже робить все необхідне, щоб збільшити пропускну спроможність на західному кордоні України. Росія заблокувала наші порти, тому в Україні залишається 23,5 мільйонів тонн зернових та олійних культур.

Ще одне завдання – це збереження нового врожаю. Тут міністерство планує врахувати міжнародний досвід і ймовірно організує мобільні сховища. Завдяки цьому Україна зможе збільшити обсяги для зберігання на 10 – 15 мільйонів тонн.

За словами Шмигаля, наступний виклик – це забезпечення пального для аграріїв.

Під час наради дав завдання профільним міністерствам та ВЦА забезпечити необхідну кількість дизельного палива на сезон збору урожаю,

– запевнив прем'єр.

Він також зауважив, що уряд зробив усі необхідні кроки, щоб успішно провести найскладнішу в історії посівну кампанію. Тепер треба так само провести жнива та збір урожаю.

Росія краде українське зерно

Про мародерство російських окупантів в Україні знають усі. Російські загарбники вивозять з України крадене зерно до окупованого Криму. Туди прямують цілі колони вантажівок. Тоді наше зерно вони намагаються продавати іншим країнам. Крадуть із тимчасово окупованих територій. Україна встежити за цим не може і покарати злочинців теж. Тому світу загрожує голод.

Серед країн, які купують крадене українське зерно, виявилась і Туреччина. Про це повідомив посол. Натомість саме ця країна хотіла вирішити цю проблему, анонсувавши переговори між Росією, Україною та Туреччиною щодо цього питання. Василь Боднар вже звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу. Вони мають почати розслідування, щоб виявити, хто причетний до поставок зерна транзитом через турецькі води.

Відреагував на таке мародерство й президент Володимир Зеленський. Він також підтвердив, що Росія намагалася продати вкрадене українське зерно іншим державам. Та Київ вчасно втрутився і попередив інші країни про наслідки за купівлю краденого українського зерна. Адже росіяни його просто вкрали та повезли на кораблях.

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