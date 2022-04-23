Шмигаль обговорив з директоркою МВФ подальшу допомогу Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою питання подальшого фінансового забезпечення України.

Про результати візиту він розповів у своєму телеграм-каналі. Поміж іншого, Шмигаль відзначив, що допомога буде грантовою, а не кредитною.

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Прем'єр-міністр України нагадав, що Міжнародний валютний фонд одним із перших надав Україні суттєву фінансову підтримку в розмірі 1,4 мільярда доларів після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Особисто подякував за це керуючому директору МВФ Крісталіні Георгієвій під час нашої зустрічі у Вашингтоні,

– додав він.

На сьогоднішній зустрічі делегації обговорили питання подальшої допомоги з боку Фонду в короткостроковій перспективі та в довгостроковому відновленні України.

Високо цінуємо рішення про створення спеціального рахунку під адмініструванням МВФ для надання додаткової допомоги Україні від держав-членів Фонду на двосторонній основі,

– пише Шмигаль.

Крім того, за його словами, МВФ виступив із позицією, що допомога Україні має бути переважно грантовою, а не кредитною.

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