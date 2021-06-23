Орендарі, які працюють на землі, отримають право її викупити, – Шмигаль

23 червня 2021 , 16:53
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Джерело:

Урядовий портал

Після відкриття ринку землі пріоритетне право її викупити матимуть аграрії. Мовиться про тих, які працюють на орендованих ділянках сільськогосподарської землі.

Всі угоди купівлі-продажу перевірятимуть на дотримання вимог закону. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Він дав завдання Міністерству аграрної політики і продовольства, щоб воно забезпечило відповідний рівень інформування. Відтак люди на місцях зрозуміють переваги земельної реформи.

Шмигаль: Важливо розвивати систему меліорації

За словами Шмигаля, також важливо розвивати систему меліорації. Адже спека створює небезпеку посухи і втрати врожаю.

Через це проєкт зрошення в південних областях є пріоритетом нашого уряду та профільного міністерства,
– додав прем'єр.

Окрім цього, Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. За словами Шмигаля, це дозволить забезпечити коректну процедуру продажу.

Ринок землі в Україні: коротко

  • Вже з 1 липня 2021 року закон про ринок землі набуде чинності і українці зможуть купувати земельні ділянки.
  • Наприкінці травня Президент України Володимир Зеленський підписав основний закон земельної реформи.
  • За словами очільника держави, "сюрпризів" від відкриття ринку землі очікувати не треба.


Коротко про ринок землі / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Мигидюк