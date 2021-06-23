Орендарі, які працюють на землі, отримають право її викупити, – Шмигаль

Після відкриття ринку землі пріоритетне право її викупити матимуть аграрії. Мовиться про тих, які працюють на орендованих ділянках сільськогосподарської землі.

Всі угоди купівлі-продажу перевірятимуть на дотримання вимог закону. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Він дав завдання Міністерству аграрної політики і продовольства, щоб воно забезпечило відповідний рівень інформування. Відтак люди на місцях зрозуміють переваги земельної реформи.

Шмигаль: Важливо розвивати систему меліорації

За словами Шмигаля, також важливо розвивати систему меліорації. Адже спека створює небезпеку посухи і втрати врожаю.

Через це проєкт зрошення в південних областях є пріоритетом нашого уряду та профільного міністерства,

– додав прем'єр.

Окрім цього, Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. За словами Шмигаля, це дозволить забезпечити коректну процедуру продажу.

Ринок землі в Україні: коротко

Вже з 1 липня 2021 року закон про ринок землі набуде чинності і українці зможуть купувати земельні ділянки.

закон про ринок землі набуде чинності і українці зможуть купувати земельні ділянки. Наприкінці травня Президент України Володимир Зеленський підписав основний закон земельної реформи.

За словами очільника держави, "сюрпризів" від відкриття ринку землі очікувати не треба.



Коротко про ринок землі / Інфографіка 24 каналу