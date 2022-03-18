Шмигаль пояснив скасування більшості дозволів для бізнесу та перехід на декларативний принцип

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 18 березня виступив із зверненням до українців. Він пояснив що означає максимальна свобода для бізнесу.

За його словами, президент раніше анонсував фактичне скасування переважної більшості дозволів. Але це не стосується тих, які мають відношення до безпеки країни.

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На час військового стану бізнес переходить на декларативний принцип роботи. Подав документи через портал Дія і, не очікуючи рішення державного органу, починаєш працювати,

– каже прем'єр.

Шмигаль уточнив, що дозвільні документи залишаться буквально для декількох видів діяльності. Наприклад, якщо це робота з небезпечними відходами, виробництво ліків, питання ядерної енергетики.

Ще раніше уряд скасував всі перевірки, які можуть ускладнювати життя бізнесу. Шмигаль наголосив, що зараз максимальна свобода бізнесу – це необхідна умова для формування сильної економіки в нашій державі.

Шмигаль звернувся до українців: дивіться відео