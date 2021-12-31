Шмигаль привітав українців з прийдешнім Новим роком та Різдвом
Джерело:фейсбук-сторінка Дениса Шмигаля
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до українців напередодні зимових свят. Він, зокрема, закликав підбити підсумки 2021 року та загадати нові бажання.
Відповідне відео Шмигаль опублікував у соцмережах 30 грудня. Він зазначив, що шле привітання українцям як від всього уряду, так і від себе особисто.
Варте уваги "Святкуйте, ми прикриємо": воїни з передової щемливо привітали з Новим Роком та Різдвом
Що Шмигаль побажав українцям
Урядовець підкреслив, що зараз – саме час з приємністю згадати пам'ятні події року, який минає, підбити підсумки та загадати нові бажання. Він згадав спортсменів, винахідників, науковців, підприємців та митців й подякував їм за те, що прославляють Україну та змінюють її на краще.
Вклоняюсь перед військовослужбовцями, лікарями, рятувальниками, правоохоронцями, які щодня боронять нас,
– додав Шмигаль.
"Нехай 2022 рік принесе мир і достаток, енергію та натхнення для нових починань! З Різдвом Христовим та щасливого Нового року", – підсумував український прем'єр-міністр.
Прем'єр записав привітання напередодні свят: дивіться відео
Данілов закликав "святкувати спокійно"
- Напередодні секретар РНБО прокоментував загрозу нового атаки Росії під час зимових свят. Олексій Данілов наголосив, що ситуація – під контролем. Тому, мовляв, українці можуть відпочивати та святкувати спокійно.
- Посадовець підтвердив, що біля кордону України справді збільшилася кількість російських військ. Втім, за його словами, на велике вторгнення ворог наразі не здатний щонайменше фізично.
Ведучі 24 каналу також вітають з Новим роком: дивіться відео
Повний текст допису Дениса Шмигаля у фейсбуці:
Наближається мить, коли ми з приємністю згадуємо пам'ятні події року, що минає, підбиваємо підсумки і найголовніше – загадуємо нові бажання. Нехай 2022 рік принесе мир і достаток, енергію та натхнення для нових починань!