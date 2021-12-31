Шмигаль привітав українців з прийдешнім Новим роком та Різдвом

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до українців напередодні зимових свят. Він, зокрема, закликав підбити підсумки 2021 року та загадати нові бажання.

Відповідне відео Шмигаль опублікував у соцмережах 30 грудня. Він зазначив, що шле привітання українцям як від всього уряду, так і від себе особисто.

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Що Шмигаль побажав українцям

Урядовець підкреслив, що зараз – саме час з приємністю згадати пам'ятні події року, який минає, підбити підсумки та загадати нові бажання. Він згадав спортсменів, винахідників, науковців, підприємців та митців й подякував їм за те, що прославляють Україну та змінюють її на краще.

Вклоняюсь перед військовослужбовцями, лікарями, рятувальниками, правоохоронцями, які щодня боронять нас,

– додав Шмигаль.

"Нехай 2022 рік принесе мир і достаток, енергію та натхнення для нових починань! З Різдвом Христовим та щасливого Нового року", – підсумував український прем'єр-міністр.

Прем'єр записав привітання напередодні свят: дивіться відео

https://t.me/Denys_Smyhal/2003

Данілов закликав "святкувати спокійно"

Напередодні секретар РНБО прокоментував загрозу нового атаки Росії під час зимових свят. Олексій Данілов наголосив, що ситуація – під контролем. Тому, мовляв, українці можуть відпочивати та святкувати спокійно.

Посадовець підтвердив, що біля кордону України справді збільшилася кількість російських військ. Втім, за його словами, на велике вторгнення ворог наразі не здатний щонайменше фізично.

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Повний текст допису Дениса Шмигаля у фейсбуці:

Наближається мить, коли ми з приємністю згадуємо пам'ятні події року, що минає, підбиваємо підсумки і найголовніше – загадуємо нові бажання. Нехай 2022 рік принесе мир і достаток, енергію та натхнення для нових починань!