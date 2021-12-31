Шмигаль привітав українців з прийдешнім Новим роком та Різдвом

31 грудня 2021 , 10:23
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Джерело:

фейсбук-сторінка Дениса Шмигаля

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до українців напередодні зимових свят. Він, зокрема, закликав підбити підсумки 2021 року та загадати нові бажання.

Відповідне відео Шмигаль опублікував у соцмережах 30 грудня. Він зазначив, що шле привітання українцям як від всього уряду, так і від себе особисто.

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Що Шмигаль побажав українцям 

Урядовець підкреслив, що зараз – саме час з приємністю згадати пам'ятні події року, який минає, підбити підсумки та загадати нові бажання. Він згадав спортсменів, винахідників, науковців, підприємців та митців й подякував їм за те, що прославляють Україну та змінюють її на краще.

Вклоняюсь перед військовослужбовцями, лікарями, рятувальниками, правоохоронцями, які щодня боронять нас,
– додав Шмигаль. 

"Нехай 2022 рік принесе мир і достаток, енергію та натхнення для нових починань! З Різдвом Христовим та щасливого Нового року", – підсумував український прем'єр-міністр.  

Прем'єр записав привітання напередодні свят: дивіться відео

https://t.me/Denys_Smyhal/2003

Данілов закликав "святкувати спокійно"

  • Напередодні секретар РНБО прокоментував загрозу нового атаки Росії під час зимових свят. Олексій Данілов наголосив, що ситуація – під контролем. Тому, мовляв, українці можуть відпочивати та святкувати спокійно.
  • Посадовець підтвердив, що біля кордону України справді збільшилася кількість російських військ. Втім, за його словами, на велике вторгнення ворог наразі не здатний щонайменше фізично.
Сайт 24 каналу вітає усіх з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Дякуємо, що довіряєте – ми разом змінюємо країну на краще.

Ведучі 24 каналу також вітають з Новим роком: дивіться відео

 

Повний текст допису Дениса Шмигаля у фейсбуці:

Наближається мить, коли ми з приємністю згадуємо пам'ятні події року, що минає, підбиваємо підсумки і найголовніше – загадуємо нові бажання. Нехай 2022 рік принесе мир і достаток, енергію та натхнення для нових починань!

Автор: Ірина Буртик