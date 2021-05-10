Ми – європейці, – Шмигаль привітав Україну з Днем Європи

Щороку в травні Україна та ЄС відзначають день Європи. Денис Шмигаль наголосив, що наша держава є частиною європейської спільноти – географічно, ціннісно, ментально.

Прем'єр-міністр заявив, що Україна та українці визначилися зі своїм світоглядним орієнтиром. Про це він повідомив у своєму відеозвернення в понеділок, 10 травня.

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Глава уряду зазначив, що стратегічний курс, який обрала наша країна – інтегруватися в Європейський Союз політично, ставши членом ЄС.

День Європи – нагода згадати, що бути європейцем – це передусім мислити як європеєць, поважати цінності свободи, демократії та гідності,

– сказав Денис Шмигаль.

Онлайн марафон по всій Україні

Прем'єр-міністр зауважив, що у 2021 році Україна не просто відзначає День Європи. За його словами, протягом тижня по всій країні триватиме онлайн марафон.

Так, кожен зможе поділитися власною історією про те, що як змінюється наша держава, як вона стає ближчою до Євросоюзу.

Якщо ми з повагою ставимося до власної гідності, поважаємо людей, піклуємося про знайомих і незнайомих людей. Якщо ми оберігаємо довкілля, дбаємо про чистоту власного дому, району, міста чи селища. Якщо користуємося енергозберігаючими технологіями, чесно платимо податки, дбайливо ставимося до природи – ми європейці. Україна – це Європа. Європа – це ми!

– додав глава уряду.