Денис Шмигаль розповів, чого вдалося досягти делегації України за 2 дні роботи у Вашингтоні. Зокрема пояснив, що візит розпочався з зустрічі з президентом Джо Байденом.

Прем'єр зауважив, що робоча поїздка була дуже плідною, адже Денис Шмигаль провів безліч зустрічей. Про це політик повідомив у ефірі каналу "Рада".

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Денис Шмигаль пригадав, що він зустрівся також з держсекретарем Ентоні Блінкеном, багатьма держсекретарями у сфері фінансів та енергетики. Зокрема були зустрічі з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Міжнародною фінансовою корпорацією та іншими.

Ключові речі, які обговорювались під час цього візиту – це безумовно постачання Україні зброї, постачання військових технологій. Це безумовно санкційна політика проти нашого ворога, щоб його послабляти. Третій напрямок – це фінансування,

– заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр України розповів, що у нас складний бюджет з квітня – травня. Додав також, що партнери це розуміють.

Політик запевнив, що провів ґрунтовні перемовини з усіма потенційними донорами, кредиторами, які готові підтримувати Україну фінансово. Денис Шмигаль сказав, що ключове питання – це європейська перспектива, адже без цього неможлива безпека України. Окрім того, обговорили:

проблематику та розвиток енергетики;

recovery plan або план відновлення України після війни.

Прем'єр обговорив й гуманітарний напрямок, зокрема щодо біженців, переселенців і тих, хто залишився вдома, попри війну. Зокрема партнери готові підтримувати Україну. Додав, що ворог на понад 300 тисячах кілометрів замінував території, тому наша держава просила про підтримку у техніці та технічних працівниках.

Денис Шмигаль зауважив, що Україна має підтримку демократичних країн всього світу.

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