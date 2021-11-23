Шмигаль розповів, на що спрямують кошти з нового траншу МВФ

Міжнародний валютний фонд виділить Україні 700 мільйонів доларів за програмою Stand-by. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів на що витратять обіцяні гроші.

Рада МВФ вирішила продовжити програму до кінця червня 2022 року. Гроші, які виділили Україні, витратять на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19.

До теми У Мінфіні пояснили, на що Україна витратить 700 мільйонів доларів МВФ

Щоб отримати транш Україна зробила рішучі кроки у реформах. Зокрема, вони стосуються судової системи та фінансової.

Заходами, які здійснила Україна в частині реформування судової системи, продовження реформи у фінансовому секторі, ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера,

– підкреслив Шмигаль.

Які зобов'язання має виконати Україна в межах програми

Змінити податкову й бюджетну політику задля захисту соціально вразливих верств населення.

Забезпечити незалежність Національного банку.

Повернути інфляцію до цільового рівня (5%).

Покращити корпоративне управління банками, щоб ті могли надавати надійні кредити бізнесу.

Продовжити боротьбу з корупцією.

Розгортати судову реформу.

Й загалом зменшувати роль державного управління в економіці.

Що відомо про програму Stand-by

Співпрацю між Україною та МВФ на суму 5 мільярдів доларів затвердили 9 червня 2020 року.

Допомогу спрямовують на подолання наслідків пандемії COVID-19, зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні.

Україна планує дотримуватись стратегії програми, щоб успішно її пройти і отримати наступні транші.

МВФ та Україна