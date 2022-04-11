Шмигаль відвідав Бородянку з прем'єркою Литви Інгрідою Шимоніте

Сьогодні, 11 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль показав своїй литовській колезі Інгріді Шимоніте звільнену від окупантів Бородянку. Там просто руїни.

За словами Шмигаля, Бородянка жахливо постраждала від російських окупантів. Навколо безліч зруйнованих будинків.

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Рятувальники посилено працюють

Зруйнованої інфраструктури настільки багато, що рятувальники продовжують розбирати завали. Багато будинків повністю знищені. Російська армія продемонструвала, що вміє воювати лише з цивільним населенням.

Наслідки окупації російськими варварами жахають. Смерть і руїна — це те, що несе так званий "русскій мір", – написав Шмигаль.

Фотографії зруйнованої Бородянки

Денис Шмигаль відвідав Бородянку разом з прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте / Фото телеграм Дениса Шмигаля

Шмигаль обіцяє, що Україна обов’язково притягне до відповідальності кожного російського солдата та офіцера, який вчинив такі звірства.

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