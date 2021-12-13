Шмигаль виступить у Раді: розповість про ситуацію в Україні

Денис Шмигаль виступить у п'ятницю, 17 грудня, виступить у Верховній Раді. Це відбудеться у межах "Години запитань до уряду".

Пресслужба Ради повідомила, що під час виступу прем'єр-міністр схарактеризує соціально-економічну ситуацію в Україні. Окрім того, темою будуть заходи уряду з розв'язання проблемних питань.

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У п'ятницю, 17 грудня, під час "Години запитань до уряду" Верховна Рада заслухає прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля,

– мовиться у повідомленні.

Кабмін запустить центр розбудови миру

Шмигаль 2 грудня повідомив, що уряд запускає національний центр розбудови миру. Його метою буде фіксувати випадки порушення свобод та прав українських громадян.

Отримані дані стануть основою для реєстрів таких порушень. На їхній основі складатимуть позови.

Політик наголосив, що Україну та європейських партнерів дуже турбує питання безпеки й життя українців на окупованих територіях Луганської та Донецької областей та в Криму.

Задокументовані дані стануть ще одною доказовою базою російської агресії.

За словами Шмигаля, "це дозволить установі розпочати діяльність та збирати докази порушення прав українських громадян на тимчасово окупованих територіях".

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