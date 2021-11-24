Шмигаль закликав вакцинованих українців реєструватися у Дії, аби отримати тисячу

Ті українці, які хочуть отримати допомогу від держави у розмірі однієї тисячі гривень за щеплення, повинні зареєструватися у застосунку Дія. Умовою для надання грошей, як і раніше, є проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19.

Про це сказав глава Кабінету Міністрів Денис Шмигаль на черговому засіданні уряду. Він зауважив, що наразі Кабмін разом з парламентом напрацьовує механізм реалізації проєкту, який вже встигли назвати "тисячею Зеленського".

Важливо Денис Шмигаль розповів, навіщо роздаватимуть 1 000 гривень повністю вакцинованим українцям

Ми спільно із народними депутатами напрацьовуємо механізм реалізації цього рішення. Аби всі вакциновані українці скористалися програмою. Вона почне діяти 19 грудня. Тому закликаю кожного не чекати останнього дня, а вже реєструватися на порталі або у додатку Дія,

– додав Шмигаль.

Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що понад 600 тисяч українців не прийшли вчасно для щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19. Відтак, ці люди не мають повноцінного захисту проти коронавірусу.

Влада заохочує українців вакцинуватися

По тисячі гривень зможуть отримати лише ті громадяни, які повністю імунізовані проти COVID-19.

Володимир Зеленський анонсував, що українцям, які отримали 2 дози щеплення від коронавірусу, виплатять 1 тисячу гривень. Ці гроші можна буде отримати через Дію. За них люди зможуть:

придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб;

відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр;

купити квитки для мандрівок всередині країни – на внутрішні авіа- або залізничні перевезення.

Прессекретар глави держави Сергій Никифоров уточнив, що виплата тисячі гривень здійснюватиметься у вигляді ваучерів, сертифікатів або депозитів усім громадянам, які пройшли повний курс щеплення проти коронавірусної інфекції як до 19 грудня, так і після.

Никифоров також запевнив, що процес отримання грошей тими, у кого є Дія, і тими, у кого немає, відрізнятиметься, але ні про кого не забудуть.

Прем'єр-міністр заявив, що профінансують проєкт самі ж українці, які платять податки.