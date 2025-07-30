Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що мобілізація на 90% – це свідоме рішення громадян. За його словами, українці отримують повістки та самостійно приходять в ТЦК.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Шмигаля для "ВВС-Україна".

Читайте також Мобілізація в Україні: хто видає направлення на ВЛК військовим та цивільним

Шмигаль прокоментував мобілізацію в Україні

Денис Шмигаль заявив, що наразі мобілізація триває за планом і на 90% відбувається абсолютно нормально.

За його словами, більшість людей, отримуючи повістки, приходять служити – їх не хапають і не тягнуть силоміць.

Вони, отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри. І я вдячний тим нашим захисникам і захисницям, які реагують свідомо на отримання документа по мобілізації,

– наголосив міністр.

Шмигаль додав, що зараз у медіа переважно висвітлюють невеликий, скандальний відсоток випадків і ці 5 – 10% грають проти України, проти українського суспільства, незалежності та національної безпеки.

А насправді мобілізація на 90% – це свідоме рішення українців,

– підсумував він.

До слова, нещодавно стало відомо, що Кабінет Міністрів змінив порядок взяття на військовий облік жінок із медичною та фармацевтичною освітою. Відтепер їх зараховуватимуть автоматично, без необхідності особистої присутності.