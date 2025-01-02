"На Сході дуже складно": Зеленський прокоментував просування росіян на фронті

На східному фронті України зараз спостерігається складна ситуація. Росіяни наступають, там окупантів набагато більше, ніж на інших напрямках. Росія зосередила на сході свої головні бригади.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського в етері національного марафону. Президент підтвердив той факт, що російські окупанти тиснуть на українських захисників, які вже втомлені.

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Російські війська сильні, але не спроможні захопити Україну

Як сказав Володимир Зеленський, самі росіяни і глобальна розвідка говорили, що Суми будуть окуповані за два місяці. Але як показав хід війни, російська армія не може виконати такі свої обіцянки.

Так само українські війська, попри все тримають оборону на Курському напрямку. Курська операція вплинула на думку закордонних партнерів, які допомагають Україні в протистоянні ворожому наступу.

Курськ дуже сильний козир усіх перемог, особливо з країнами, які нам дуже важливі. Особливо з країнами глобального півдня. Я ніколи не думав, що це на них буде мати такий вплив,

– зазначив Зеленський.

Президент України назвав "тактичною помилкою" той факт, що Росія направила війська Північної Кореї на Курщину. Адже 12 тисяч солдатів, які прийшли зі зброєю, так само як росіяни не змогли нічого зробити.

І це все працює проти Росії. Це виглядає сильним аргументом за нас. Тобто Курськ мав такий перелом десь влітку,

– додав очільник держави.

Україна робитиме все для стабілізації фронту

Як зазначив Володимир Зеленський, у січні очікуються рішення, які можуть покращити ситуацію на передовій, особливо на східному напрямку. Очікується також, що новий президент США і його адміністрація зможуть і надалі підтримувати Україну в її боротьбі. Президент розповів, що стабілізувати ситуацію на фронті після просування ворога можливо за рахунок зброї та воїнів, які зараз навчаються, і батальйонів, що озброюються за кордоном.

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