На Сході оголосили повітряну тривогу: у Павлограді на Дніпропетровщині був "приліт"

2 липня 2022 , 17:01
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Джерело:

Павлоградський міськвиконком

На Сході станом на 17:00 2 липня оголосили про повітряну тривогу. Тим часом у Павлограді на Дніпропетровщині повідомили про "приліт".

Павлоградський міськвиконком невдовзі повідомив, що на місці "прильоту" працюють фахівці. Жодних даталей наразі не розкривають. 

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У Павлограді – "приліт". Працюють відповідні служби. Фото, відео вибуху не викладайте в інтернет. Чекаємо на офіційну інформацію,
– мовиться у повідомленні. 

Місцевих жителів закликали залишатися в укриттях цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій тривоги.

Не можна нехтувати цими правилами, адже вони рятують життя.

Про повітряну тривогу сповіщають жителів:

  • Сумської області;
  • Полтавської області;
  • Харківської області;
  • Луганської області;
  • Дніпропетровської області;
  • Запорізької області;
  • Донецької області.
Зауважте! Українцям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео місця "прильотів". Окрім того, людей закликають довіряти лише інформації з офіційних джерел.

Окупанти обстріляли Миколаїв

Російські окупанти у ніч на 2 липня обстріляли Миколаїв. Ворог випустив по місту 10 ракет. Загарбники атакували декілька об'єктів інфраструктури. Зокрема, місцевий порт. 

Наразі уточнюють інформацію про масштаби пошкоджень та наявність постраждалих.

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Автор: Мар'яна Бекало