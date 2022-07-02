На Сході оголосили повітряну тривогу: у Павлограді на Дніпропетровщині був "приліт"
Джерело:Павлоградський міськвиконком
На Сході станом на 17:00 2 липня оголосили про повітряну тривогу. Тим часом у Павлограді на Дніпропетровщині повідомили про "приліт".
Павлоградський міськвиконком невдовзі повідомив, що на місці "прильоту" працюють фахівці. Жодних даталей наразі не розкривають.
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У Павлограді – "приліт". Працюють відповідні служби. Фото, відео вибуху не викладайте в інтернет. Чекаємо на офіційну інформацію,
– мовиться у повідомленні.
Місцевих жителів закликали залишатися в укриттях цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій тривоги.
Не можна нехтувати цими правилами, адже вони рятують життя.
Про повітряну тривогу сповіщають жителів:
- Сумської області;
- Полтавської області;
- Харківської області;
- Луганської області;
- Дніпропетровської області;
- Запорізької області;
- Донецької області.
Окупанти обстріляли Миколаїв
Російські окупанти у ніч на 2 липня обстріляли Миколаїв. Ворог випустив по місту 10 ракет. Загарбники атакували декілька об'єктів інфраструктури. Зокрема, місцевий порт.
Наразі уточнюють інформацію про масштаби пошкоджень та наявність постраждалих.
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