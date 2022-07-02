На Сході оголосили повітряну тривогу: у Павлограді на Дніпропетровщині був "приліт"

На Сході станом на 17:00 2 липня оголосили про повітряну тривогу. Тим часом у Павлограді на Дніпропетровщині повідомили про "приліт".

Павлоградський міськвиконком невдовзі повідомив, що на місці "прильоту" працюють фахівці. Жодних даталей наразі не розкривають.

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У Павлограді – "приліт". Працюють відповідні служби. Фото, відео вибуху не викладайте в інтернет. Чекаємо на офіційну інформацію,

– мовиться у повідомленні.

Місцевих жителів закликали залишатися в укриттях цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій тривоги.

Не можна нехтувати цими правилами, адже вони рятують життя.

Про повітряну тривогу сповіщають жителів:

Сумської області;

Полтавської області;

Харківської області;

Луганської області;

Дніпропетровської області;

Запорізької області;

Донецької області.

Окупанти обстріляли Миколаїв

Українцям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео місця "прильотів". Окрім того, людей закликають довіряти лише інформації з офіційних джерел.

Російські окупанти у ніч на 2 липня обстріляли Миколаїв. Ворог випустив по місту 10 ракет. Загарбники атакували декілька об'єктів інфраструктури. Зокрема, місцевий порт.

Наразі уточнюють інформацію про масштаби пошкоджень та наявність постраждалих.

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