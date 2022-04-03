На Сході окупанти зазнали важких втрат: на полі бою лишили і загиблих, і озброєння

3 квітня 2022 , 17:48
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Джерело:

Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Українські захисники завдали важких втрат російським окупантам на полі бою. Окупанти кинули загиблих товаришів та озброєння.

Окупанти покинули вцілілу техніку, зброю та боєприпаси

Російський ворог був розбитий на одному з напрямків у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Повідомляється, що російські війська зазнали важких втрат.

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Рятуючись, окупанти кинули на полі бою трупи своїх солдатів, вцілілу техніку, зброю та боєприпаси. Також вдалося взяти в полон російських вбивць.

Одна справа мирних беззахисних людей катувати, розстрілювати українські міста ракетами та артилерію. І зовсім інша справа – зустрітися у відкритому бою з українськими воїнами, результат можна побачити на фотографіях,
– заявили українські захисники.

На Сході окупанти зазнали важких втрат / Фото українських військових

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Автор: Михайло Гема