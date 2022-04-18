На Сході й Півдні окупанти діють продуманіше, але це їм не допоможе, – Зеленський

Зараз вже можна константувати, що російські війська розпочали битву за Донбас. Про це свідчать, зокрема, активні та більш продумані атаки на Сході та Півдні України.

Про це у нічному зверненні від 18 квітня заявив Президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що зміна тактики росіян може свідчити про їхній страх розгубити усе військо, повідомляє 24 канал.

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Ворог продумує свої дії, однак це йому не допоможе

Зеленський зазначив, що на Сході та Півдні України окупанти намагаються атакувати значно продуманіше, аніж це було раніше.

Тиснуть, шукають слабке місце в обороні нашої держави, щоб зайти туди основними силами,

– розповів він у зверненні.

На його думку, переформатувати тактику довелося через значні втрати ворога, яких він зазнав впродовж попередніх місяців війни.

Мабуть, російські генерали, які звикли не рахувати будь-які втрати, вбили вже стільки російських військових, що навіть їм треба бути обережнішим, бо нікого не залишиться для наступу,

– додав президент.

Водночас він вважає, що навіть продумування своїх дій не здатне допомогти росіянам. Це питання тільки часу – коли вся територія нашої держави буде звільнена.

Скільки б туди не зганяли російських військових, ми будемо боротись. Ми будемо захищатись. Ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо,

– підсумував Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського від 18 квітня: