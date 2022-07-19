На Сході та Півдні – повітряна тривога: в Херсоні повідомляють про вибухи

У вівторок, 19 липня, оголосили повітряну тривогу в східних, південних, частково центральних та північних областях України через ймовірність ракетного удару.

Повітряна тривога була оголошена у Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Донецькій та Луганських областях після 11:21.

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Варто відзначити що у Херсонській області повітряну тривогу не включали, адже регіон майже повністю під російською окупацією. Водночас у Херсоні чутно вибухи, повідомляють місцеві журналісти. В районі Антонівського мосту видно стовп диму.

Після 11:55 в цих областях почали оголошувати відбій. Станом на 12:04 повітряна тривога залишалася у Сумській області, а також на Луганщині, де вона триває ще з 4 квітня.