Майже на всій території України – повітряна тривога: негайно в укриття
Майже на всій території України близько 16:28 8 червня пролунали сигнали повітряної тривоги. Українців закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.
Не можна нехтувати власною безпекою. Перебувати у місці безпеки необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Дотримання правил рятує життя, нагадує 24 канал.
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Станом на 16:27 про небезпеку повідомляють жителів таких областей:
- Київської;
- Черкаської;
- Вінницької;
- Кіровоградської;
- Чернігівської;
- Сумської;
- Полтавської;
- Харківської;
- Луганської;
- Дніпропетровської;
- Донецької;
- Миколаївської;
- Запорізької;
- Одеської.
Яка ситуація у Чорному морі
Пресслужба оперативного командування "Південь" 8 червня повідомила, що в акваторії Чорного моря перебувають 4 кораблі та підводний човен. На них – 36 крилатих ракет типу "Калібр".
На Півдні залишається загроза:
- ракетних ударів;
- диверсій;
- висадки ворожого десанту.
Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Безпека кожної людини – пріоритет.
"Зважайте на те, що пляжний відпочинок і купання у замінованому морі – подвійна небезпека в сучасних умовах. Будьте свідомими й уважними, не полишайте без повідомлення компетентних органів підозрілу діяльність, предмети чи осіб", – мовиться у повідомленні.
Російські окупанти знову обстріляли Миколаїв
- Російські загарбники у ніч на 8 червня вкотре обстріляли Миколаїв.
- Ворог накрив місто "Ураганами". Російські окупанти намагаються зруйнувати інфраструктуру та промисловість Миколаєва. Окрім того, метою ворога є чинити психологічний тиск на мирне населення міста.
Ворог зазнає колосальних втрат
Українські захисники та захисниці продовжують героїчно обороняти рідну землю. Вони завдають російським загарбникам колосальних втрат. Станом на 8 червня Генштаб ЗСУ повідомив про 31 500 ліквідованих російських окупантів.
Також українським героям вдалося знищити:
- танків – 1393 (+3) одиниці,
- бойових броньованих машин – 3429 (+13) одиниць,
- артилерійських систем – 703 (+9) одиниць,
- РСЗВ – 213 (+6) одиниць,
- засоби ППО – 96 (+0) одиниць,
- літаків – 212 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 178 (+1) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6),
- крилаті ракети – 125 (+0),
- кораблі /катери – 13 (+0) одиниць,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2406 (+1) одиниць,
- спеціальна техніка – 53 (+0).
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