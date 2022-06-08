Майже на всій території України – повітряна тривога: негайно в укриття

Майже на всій території України близько 16:28 8 червня пролунали сигнали повітряної тривоги. Українців закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.

Не можна нехтувати власною безпекою. Перебувати у місці безпеки необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Дотримання правил рятує життя, нагадує 24 канал.

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Станом на 16:27 про небезпеку повідомляють жителів таких областей:

Київської;

Черкаської;

Вінницької;

Кіровоградської;

Чернігівської;

Сумської;

Полтавської;

Харківської;

Луганської;

Дніпропетровської;

Донецької;

Миколаївської;

Запорізької;

Одеської.

Яка ситуація у Чорному морі

Пресслужба оперативного командування "Південь" 8 червня повідомила, що в акваторії Чорного моря перебувають 4 кораблі та підводний човен. На них – 36 крилатих ракет типу "Калібр".

На Півдні залишається загроза:

ракетних ударів;

диверсій;

висадки ворожого десанту.

Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Безпека кожної людини – пріоритет.

"Зважайте на те, що пляжний відпочинок і купання у замінованому морі – подвійна небезпека в сучасних умовах. Будьте свідомими й уважними, не полишайте без повідомлення компетентних органів підозрілу діяльність, предмети чи осіб", – мовиться у повідомленні.

Російські окупанти знову обстріляли Миколаїв

Російські загарбники у ніч на 8 червня вкотре обстріляли Миколаїв.

Ворог накрив місто "Ураганами". Російські окупанти намагаються зруйнувати інфраструктуру та промисловість Миколаєва. Окрім того, метою ворога є чинити психологічний тиск на мирне населення міста.

Ворог зазнає колосальних втрат

Українські захисники та захисниці продовжують героїчно обороняти рідну землю. Вони завдають російським загарбникам колосальних втрат. Станом на 8 червня Генштаб ЗСУ повідомив про 31 500 ліквідованих російських окупантів.

Також українським героям вдалося знищити:

танків – 1393 (+3) одиниці,

бойових броньованих машин – 3429 (+13) одиниць,

артилерійських систем – 703 (+9) одиниць,

РСЗВ – 213 (+6) одиниць,

засоби ППО – 96 (+0) одиниць,

літаків – 212 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 178 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6),

крилаті ракети – 125 (+0),

кораблі /катери – 13 (+0) одиниць,

автомобільна техніка та автоцистерни – 2406 (+1) одиниць,

спеціальна техніка – 53 (+0).

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