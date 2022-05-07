На Сході та Півдні росіяни спробували захопити українські території: без успіху

Триває 73 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Ворог намагався захопити українські території на Сході та Півдні, однак не мав жодного успіху.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України ввечері 7 травня. Про поразки ворога та перемоги українських сил за добу станом на 18:00 – читайте далі.

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Ситуація на Сході та Півдні 7 травня

У Генштабі зазначають, що на Донецькому напрямку ворог сконцентрував основні зусилля на тому, щоб взяти під повний контроль населений пункт Рубіжне та підготуватись до наступу на населені пункти Лиман і Сєвєродонецьк.

Тривали ворожі артилерійські обстріли та ракетно-бомбові удари із застосуванням оперативно-тактичної авіації на окремих напрямках. Окупанти намагались взяти під контроль населений пункт Олександрівка, що на Донеччині, втім успіху не мали.

Разом з тим, за підтримки авіації, противник намагався здійснювати наступальні дії у напрямку населеного пункту Полтавка, що у Запорізькій області, – зазнав втрат та відійшов на раніше захоплені позиції.

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До слова, російські окупанти продовжують вести наступальні дії у Східній операційній зоні задля того, щоб встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між Донбасом та тимчасово окупованим Кримом.

Останні новини з Півдня України: коротко

Російські військові заблокували виїзди з тимчасово окупованих населених пунктів Півдня України. Крім того, ворог вдається до провокацій, здійснює масовані інформаційні вкиди, зокрема стосовно Придністров'я.

У підвалах тимчасово окупованих територій Херсонської області окупанти утримують та катують близько 500 людей. Це відбувається, зокрема, у самому обласному центрі, Новоолексіївці та Генічеську.

У Пологах на Запоріжжі окупанти викрали та два дні катували чоловіка. Вимагали, щоб він здав позиції українських військових та сховища зброї і боєприпасів українських сил. Чоловік відкрив по окупантах вогонь, після чого ті вбили його, вистріливши у спину.

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