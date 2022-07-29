На Сході лунала повітряна тривога: під Дніпром чули звуки вибухів

Під Дніпром жителі чули декілька вибухів. Після цього на Сході країни оголосили про повітряну тривогу.

Дані про вибухи оприлюднили у місцевих телеграм-каналах. Перед цим, ввечері 28 липня, у Миколаєві під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи.

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На Сході лунали сирени

Повідомляють, що за містом (Дніпро) було чути кілька вибухів (перед тривогою),

– мовиться у телеграм-каналі "Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ".

Після цього, орієнтовно в 00:20 29 липня, почалась повітряна тривога у:

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Полтавській;

Харківській;

Донецькій;

Луганській областях.

Людей закликали перебувати в укриттях до відбою. Станом на 00:42 29 липня, ані міська, ані обласна влада вибухи не підтвердила та не спростувала.

Орієнтовно о 00:45 оголосили про відбій повітряної тривоги. Виняток тільки Харківщина – там лунали сирени.

Атака на Україну 28 липня: коротко

У ніч проти 28 липня вибухи пролунали в Харкові. Вдосвіта під час повітряної тривоги російські окупанти знову атакували Миколаїв.

Вже вранці 28 липня сирени лунали по всій Україні. Тоді вибухи пролунали на Київщині та Чернігівщині.

Відомо, що у Вишгородському районі Київської області було 5 "прильотів". Ще дві ракети збили сили ППО. Внаслідок атаки 15 людей поранені.

Згодом вибухи чули в Кропивницькому. Влучання ворожих ракет були в ангари Льотної академії та компанії "Урга". Постраждала авіаційна техніка та домівки людей, які мешкали неподалік. На жаль, внаслідок ракетного удару по Кропивницькому загинули 5 людей, попередньо – 25 поранених.

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