Вже майже 300: на Сході Повітряні сили вчергове знищили штурмовик Су-25

Втрати ворога в авіації тільки збільшуються. На східному напрямку 27 січня українські захисники збили черговий російський штурмовик Су-25.

Роботу успішно виконали бійці підрозділу зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування "Південь". Штурмовик "приземлили" близько 13:30.

Читайте також Нацгвардійці "приземлили" російський гелікоптер Мі-24 біля Бахмута

Попередній знищений штурмовик

Українські захисники продовжують знищувати техніку окупантів. Наприклад, 25 січня на Сході також знищили російський штурмовик Су-25 та безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

23 січня підбили 2 таких штурмовики. За пів години протиповітряного бою 24 січня українські авіаційники на Схожі знищили аж 3 російські ударні вертольоти Ка-52.



Ліквідований штурмовик / Інфографіка 24 каналу

Втрати ворога – шалені

Станом на 17 січня відомо про 124 710 вбитих російських окупантів. Це офіційна статистика Генштабу ЗСУ, однак реальні цифри можуть бути більшими, оскільки підрахунок ускладнюється через інтенсивні бої. Наприклад, The Sun писало, що реальні втрати Росії можуть перевищувати 188 тисяч загиблих.

До речі, авіації окупанти також втратили чимало. ЗСУ знищили 221 засіб ППО ворога, 292 літаки, 283 гелікоптери та 1 941 безпілотник. До слова, напередодні, 26 січня нацгвардійці "приземлили" російський гелікоптер Мі-24 біля Бахмута.