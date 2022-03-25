Сходи на свою набережну, подивись на взуття, – Зеленський з сильним закликом звернувся до Орбана

Володимир Зеленський заявив, що Україна має бути в ЄС та перелічив позицію країн. Зокрема Верховний Головнокомандувач ЗСУ сильно звернувся до прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Президент України закликав його відвідати у Будапешті меморіал взуття на річці Дунай на згадку про жертви Голокосту. Про це президент заявив 24 березня під час звернення до Євроради.

Зауважте Україна має бути в ЄС вже найближчим часом: Зеленський звернувся до Євроради та народів Європи

Зеленський закликав Орбана відвідати їхню набережну

Президент України заявив, що наша держава має бути в ЄС вже найближчим часом.

Принаймні у вас для цього все є, є цей шанс. Також президент прокоментував позицію країн щодо цього.

Президент сказав, що стосовно Угорщини хоче бути відвертим один раз і назавжди. Закликав: "Ви маєте самі вирішити, за кого ви. Ви суверенна держава".

Володимир Зеленський пригадав, що з сім'єю був в Будапешті, адже обожнює це дуже красиве та душевне місто та людей в ньому.

Зеленський сказав, що був на їхній набережній та бачив меморіал взуття на річці Дунай, що є згадкою про жертв Голокосту.

Послухай, Вікторе (мовиться про прем'єра Орбана – 24 канал), знаєш, що відбувається в Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну, подивись на те взуття. І ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватись у сучасному світі,

– закликав Володимир Зеленський.

Додав, що саме це сьогодні робить Росія – те саме взуття у Маріуполі, там такі ж самі люди – дорослі і діти, дідусі і бабусі. І їх там тисячі. Тисяч вже нема.

"А ти вагаєшся – вводити санкції або ні? Вагаєшся – пропускати зброю або ні? Вагаєшся – торгувати з Росією або ні? Немає часу вагатися", – сказав президент України.

Додав, що час вже вирішувати, нам потрібна їхня підтримка й ми віримо в угорський народ.

Знищенням Маріуполя керує "улюбленець Путіна", який командував воєнною операцією в Сирії – дивіться відео