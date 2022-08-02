Всеукраїнська повітряна тривога – негайно в укриття

2 серпня 2022 , 16:23
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Джерело:

Alerts.in.ua

По всій країні 2 серпня оголосили повітряну тривогу. Сирени спершу завили на Сході, а після цього почали ширитися у напрямку Заходу.

Людей закликають не нехтувати власною безпекою та негайно піти в укриття. Перебувайте там, поки повторна сирена не сповістить про відбій.

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Де оголосили тривогу:

Станом на 17:20, 2 серпня, повітряну тривогу оголосили у:

  • Києві та Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області;
  • Дніпропетровській області;
  • Миколаївській області;
  • Одеській області;
  • Кіровоградській області;
  • Черкаській області;
  • Вінницькій області;
  • Житомирській області;
  • Рівненській області;
  • Волинській області;
  • Львівській області;
  • Тернопільській області;
  • Хмельницькій області;
  • Івано-Франківській області;
  • Закарпатській області.

На Луганщині безперервна повітряна тривога триває з 4 квітня, а на Херсонщині через окупацію з 15 квітня не працює система оповіщення.


Мапа повітряних тривог станом на 2 серпня / Скриншот 24 каналу

Додамо, що наразі застосунком "Повітряна тривога" користуються приблизно 11 мільйонів українців. Він оповіщуватиме про 5 типів небезпеки. У додатку інформуватимуть про такі загрози:

  • повітряна тривога;
  • артилерійський обстріл;
  • вуличні бої;
  • хімічна загроза;
  • радіаційна небезпека.

Люди отримуватимуть інструкції дій

Крім сигналів застосунок також надсилатиме повідомлення. Там будуть алгоритми дій у разі певної небезпеки.

Всю інформацію про загрози для населення передаватимуть відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС. Наразі оновлення застосунку доступні для користувачів iOS, Android, Huawei.

Ракетні обстріли України у ніч проти 2 серпня

  • У ніч проти 2 серпня російські загарбники вкотре обстріляли Миколаїв. Ворог бив по місту як з РСЗВ, так і ракетами С-300, розрахованими на збиття цілей у небі. Окупанти цілеспрямовано били по одному і тому ж об'єкту.
  • Натомість вперше за тривалий час у Харкові ніч минула спокійно. Ударів ворога по місту не зафіксували. Натомість окупанти тероризували Харківську область.

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Автор: Альона Захарова