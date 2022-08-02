Всеукраїнська повітряна тривога – негайно в укриття
Джерело:Alerts.in.ua
По всій країні 2 серпня оголосили повітряну тривогу. Сирени спершу завили на Сході, а після цього почали ширитися у напрямку Заходу.
Людей закликають не нехтувати власною безпекою та негайно піти в укриття. Перебувайте там, поки повторна сирена не сповістить про відбій.
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Де оголосили тривогу:
Станом на 17:20, 2 серпня, повітряну тривогу оголосили у:
- Києві та Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Дніпропетровській області;
- Миколаївській області;
- Одеській області;
- Кіровоградській області;
- Черкаській області;
- Вінницькій області;
- Житомирській області;
- Рівненській області;
- Волинській області;
- Львівській області;
- Тернопільській області;
- Хмельницькій області;
- Івано-Франківській області;
- Закарпатській області.
На Луганщині безперервна повітряна тривога триває з 4 квітня, а на Херсонщині через окупацію з 15 квітня не працює система оповіщення.
Мапа повітряних тривог станом на 2 серпня / Скриншот 24 каналу
Додамо, що наразі застосунком "Повітряна тривога" користуються приблизно 11 мільйонів українців. Він оповіщуватиме про 5 типів небезпеки. У додатку інформуватимуть про такі загрози:
- повітряна тривога;
- артилерійський обстріл;
- вуличні бої;
- хімічна загроза;
- радіаційна небезпека.
Люди отримуватимуть інструкції дій
Крім сигналів застосунок також надсилатиме повідомлення. Там будуть алгоритми дій у разі певної небезпеки.
Всю інформацію про загрози для населення передаватимуть відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС. Наразі оновлення застосунку доступні для користувачів iOS, Android, Huawei.
Ракетні обстріли України у ніч проти 2 серпня
- У ніч проти 2 серпня російські загарбники вкотре обстріляли Миколаїв. Ворог бив по місту як з РСЗВ, так і ракетами С-300, розрахованими на збиття цілей у небі. Окупанти цілеспрямовано били по одному і тому ж об'єкту.
- Натомість вперше за тривалий час у Харкові ніч минула спокійно. Ударів ворога по місту не зафіксували. Натомість окупанти тероризували Харківську область.
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