Всеукраїнська повітряна тривога – негайно в укриття

По всій країні 2 серпня оголосили повітряну тривогу. Сирени спершу завили на Сході, а після цього почали ширитися у напрямку Заходу.

Людей закликають не нехтувати власною безпекою та негайно піти в укриття. Перебувайте там, поки повторна сирена не сповістить про відбій.

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Де оголосили тривогу:

Станом на 17:20, 2 серпня, повітряну тривогу оголосили у:

Києві та Київській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Кіровоградській області;

Черкаській області;

Вінницькій області;

Житомирській області;

Рівненській області;

Волинській області;

Львівській області;

Тернопільській області;

Хмельницькій області;

Івано-Франківській області;

Закарпатській області.

На Луганщині безперервна повітряна тривога триває з 4 квітня, а на Херсонщині через окупацію з 15 квітня не працює система оповіщення.



Мапа повітряних тривог станом на 2 серпня / Скриншот 24 каналу

Додамо, що наразі застосунком "Повітряна тривога" користуються приблизно 11 мільйонів українців. Він оповіщуватиме про 5 типів небезпеки. У додатку інформуватимуть про такі загрози:

повітряна тривога;

артилерійський обстріл;

вуличні бої;

хімічна загроза;

радіаційна небезпека.

Люди отримуватимуть інструкції дій

Крім сигналів застосунок також надсилатиме повідомлення. Там будуть алгоритми дій у разі певної небезпеки.

Всю інформацію про загрози для населення передаватимуть відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС. Наразі оновлення застосунку доступні для користувачів iOS, Android, Huawei.

Ракетні обстріли України у ніч проти 2 серпня

У ніч проти 2 серпня російські загарбники вкотре обстріляли Миколаїв. Ворог бив по місту як з РСЗВ, так і ракетами С-300, розрахованими на збиття цілей у небі. Окупанти цілеспрямовано били по одному і тому ж об'єкту.

Натомість вперше за тривалий час у Харкові ніч минула спокійно. Ударів ворога по місту не зафіксували. Натомість окупанти тероризували Харківську область.

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