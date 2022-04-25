На Сході українські військові знищили понад сотню окупантів і розтрощили повно техніки ворога

25 квітня 2022 , 21:01
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Джерело:

Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Українські військові на Сході активно трощать техніку окупантів. За добу наші захисники знищили приблизно 120 російських солдатів та понад 20 одиниць їхньої техніки.

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" за 25 квітня тричі вступало в бій з російськими бойовиками. І хоча окупанти продовжують здійснювати авіаудари та обстрілювати українські позиції з важкої артилерії, наші оборонці дають їм гідну відсіч.

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За 25 квітня українці на Сході знищили: 

  • до 120 російських окупантів;
  • 3 танки;
  • 1 БТР;
  • 2 БМП;
  • 12 АТТ;
  • 2 артсистеми;
  • 1 літак та 1 безпілотник.

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Автор: Ярослава Прадід