На Сході українські військові знищили понад сотню окупантів і розтрощили повно техніки ворога
25 квітня 2022 , 21:01Читать новость на русском
Українські військові на Сході активно трощать техніку окупантів. За добу наші захисники знищили приблизно 120 російських солдатів та понад 20 одиниць їхньої техніки.
Оперативно-тактичне угруповання "Схід" за 25 квітня тричі вступало в бій з російськими бойовиками. І хоча окупанти продовжують здійснювати авіаудари та обстрілювати українські позиції з важкої артилерії, наші оборонці дають їм гідну відсіч.
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За 25 квітня українці на Сході знищили:
- до 120 російських окупантів;
- 3 танки;
- 1 БТР;
- 2 БМП;
- 12 АТТ;
- 2 артсистеми;
- 1 літак та 1 безпілотник.
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