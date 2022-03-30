На Сході українські захисники знищили 200 окупантів і багато ворожої техніки

ЗСУ нанесли потужний удар російським окупантам на Східному напрямку. Ворог втратив дві сотні особового складу та багато бойової техніки.

Сьогодні, 30 березня, російські окупанти продовжували наступальні дії на Східному напрямку. Досвід ворога не вчить – у трьох атаках орки зазнали великих втрат.

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Нові втрати ворога

У боях наші герої зуміли ліквідувати 200 окупантів та 7 танків. Окрім того, знищено 2 БТР-и, 7 БПМ та 1 ББМ.

Також орки втратили 11 мінометів та артилерійських систем, 4 РСЗВ, 9 АТ та 1 БПЛА. Наші захисники вкотре показали – втеча або здача у полон є єдиною надією окупантів на збереження життя.

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